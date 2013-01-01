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В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ

Фев 25
ТПП РФ
В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась рабочая встреча с участием инспектората FIABCI-WORLD и членов оргкомитета по подготовке и проведению в Москве 70-го Всемирного конгресса по недвижимости.

В соответствии с Поручением Правительства РФ (от 27 сентября 2018 г. № ВМ-П96462) Минстрой России, МИД России, Минфин России с участием Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Представительства России во Всемирной федерации профессионалов рынка недвижимости (НП ФИАБСИ) осуществляют подготовку к Юбилейному 70-му Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости, который пройдет в Москве в период с 27 по 31 мая 2019 года.

Важной частью подготовки к Всемирному конгрессу являются визиты делегаций Инспектората из Штаб-квартиры FIABCI-WORLD. 19 февраля 2019 года в Москву прибыли:

- Нарек Аракелян (Narek Arakelyan) - Генеральный секретарь FIABCI WORLD;

- Джорди Рибо (Jordi Ribo) – Председатель комитета по Конгрессам и выставкам FIABCI WORLD.

20 февраля представители инспектората встретились с руководством ЦМТ – основной площадки проведения мероприятий Конгресса.

21 февраля представители инспектората приняли участие в рабочей встрече с членами оргкомитета по подготовке и проведению в Москве 70-го Всемирного конгресса по недвижимости.

Открывая встречу, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства Ефим Владимирович Басин сказал: «С недвижимостью связана вся жизнь каждого человека. Стоит задача создать комфортную среду проживания, это и жилье и социальная инфраструктура. Указом Президента России В.В. Путина утвержден национальный проект «Жилье и комфортная среда». Профессиональное сообщество широко обсуждает, как его выполнять. К 2024 году предстоит выйти на показатель – строительство 120 млн кв.м жилья в год, а сегодня строится около 80 млн кв.м. Тот мировой опыт, который будет демонстрироваться именно в рамках проводимого в мае конгресса, будет для нас очень полезен.

Сегодня у нас очень насыщенная программа, много выступающих. Мы приглашаем вас к диалогу. Все это будет служить достойному проведению Конгресса в нашей стране».

Президент представительства FIABCI-Россия – Михаил Евгеньевич Грин отметил: «Наш конгресс является не просто международным, он является еще и межрегиональным. Здесь очень важно сделать акцент на представление регионов. Напомню, что в Москве проходит «Урбанистический форум», где Москва осуждает свои проблемы и представляет свои проекты. Не нужно его дублировать, мы должны дополнять друг друга.

За последний год в стране обновилось 25% губернаторов регионов. Новые команды, может быть, еще не совсем «вписались», поэтому им нужно предоставить площадку для связей с международной общественностью. Лучшие профессионалы со всего мира помогут приобрести необходимые инновационные навыки по работе с недвижимостью».

Исполнительный директор FIABCI-Россия Елена Викторовна Папсуева проинформировала о проекте деловой программы Конгресса и представила презентацию Всероссийского конкурса «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости FIABCI-Россия – национальный этап Всемирного конкурса в области недвижимости «Prix d`Exellence Awards», одного из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости».

Члены оргкомитета рассказали о проделанной работе по своим направлениям подготовки деловой программы Конгресса.

Подводя итоги рабочей встречи, Джорди Рибо сообщил, что записал основные тезисы докладчиков для использования их при подготовке к проведению Конгресса. Он отметил доклад главы группы компаний «Мосстрой-31» Шота Георгиевича Хабелашвили: Энергоэффективный капремонт, как драйвер социально экономического развития страны».

«Поскольку мы профессионалы, тоя и не сомневаюсь, что конгресс у нас будет организован на самом высоком уровне. Мы обладаем необходимыми компетенциями, мы знаем, как организовывать такие мероприятия», - заявил Джорди Рибо.

«Спасибо всем спикерам, которые сегодня выступили. Мы поговорили, как в целом ведется подготовка к конгрессу.

Мы всегда подчеркиваем, что миссия FIABCI распространять и поддерживать лучшие практики. Это означает, что никто не приедет со всего мира, чтобы только учить вас. Мы приехали сюда, чтобы обменяться опытом. Это отличная возможность продемонстрировать, каков рынок недвижимости в России и как он будет развиваться», - подчеркнул Нарек Аракелян.

Завершая дискуссию, Е.В. Басин сказал: «Тот настрой, те выступления, та информация, которую вы здесь услышали, дает нам уверенность, что конгресс будет проведен на высочайшем уровне. Но, безусловно, успокаиваться нельзя, нужно продолжать готовиться. Нужно еще раз продумать деловую программу, чтобы в ней были представлены представители профессионального сообщества и, прежде всего, строители, региональные торгово-промышленные палаты, РААСН, САР, Союз проектировщиков, университеты. Это просто необходимо. Нужно подобрать объекты, для показа участникам Конгресса, потому что, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Надо очень серьезно подойти к конкурсу, чтобы можно было выбрать достойных.

Давайте делать все, чтобы FIABCI захотелось провести в России еще один конгресс!».

25 Фев 2019, ТПП РФ


 
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