В Томской области завод МДФ будет работать в замкнутом производственном цикле



На заводе «Латат» в г. Томске — крупнейшем отечественном производстве МДФ — замкнулся производственный цикл. Здесь начал работать новый цех импрегнирования (пропитки), выпускающий пленку для изготовления ламината.

Если раньше этот материал приходилось закупать, что ставило производство в зависимость от поставщиков и требовало затрат на логистику, то теперь предприятие само заготавливает древесину, варит смолы, производит пленку и ламинат. Производительность линии — около 110 тысяч квадратных метров пленки в сутки. Оборудование закуплено в Китае у фирмы, являющейся одним из мировых лидеров производства оборудования по изготовлению пленки. Монтаж линии производила совместная бригада китайских и томских специалистов. Сейчас новый цех работает в тестовом режиме — в две смены, а в ближайшее время перейдет на круглосуточный режим. Это даст дополнительно 50-55 новых рабочих мест.

Томская область, Сибирский федеральный округ