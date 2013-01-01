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В Томской области запустили первую очередь завода производству рапсового масла

Янв 28
Москва Центральный федеральный округ
В Томской области запустили первую очередь завода производству рапсового масла

На созданном Межениновской птицефабрикой дочернем предприятии «Сибирская олива» создается комплекс по переработке рапса и масличных культур, все мощности которого планируется ввести в эксплуатацию осенью 2019 года.
Общие инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей. На закупку оборудования уже потрачено 600 миллионов рублей.

«Мы уже несколько лет занимаемся рапсом и эта культура очень хорошо накладывается на нашу технологию профильного бизнеса – птицеводство. Это белковый корм и растительное масло, которое мы добавляем в корма, потребляя в год порядка трех тысяч тонн», — отметил гендиректор ООО «Межениновская птицефабрика» Федор Халецкий.

На новом предприятии планируют получать масло горячего и холодного отжима и жмых. Уже весной рапсовое масло местного производства поступит на прилавки томских магазинов. Кроме того, продукцию будут отправлять на экспорт, прежде всего в Китай, Вьетнам, а также страны Восточной Европы. Рапсовое масло пользуется большим спросом во всем мире, поскольку обогащено полезными Омега-3, Омега-6 кислотами и по своим потребительским качествам находится на одном уровне с оливковым.

Сегодня выращиванием рапса в Томской области занимаются 23 хозяйства в семи муниципалитетах и ежегодно его посевы кратно увеличиваются. В 2017 году урожайность рапса в томских хозяйствах была одна из самых высоких в Сибири — 15,7 центнера с гектара. Общий объем производства рапса составляет более 19 тысяч тонн. Но до сих пор большая часть продукции вывозилась за пределы региона, в том числе за рубеж.

Успешная реализация проекта «Сибирская олива» позволит перерабатывать 43 тысячи тонн семян рапса в год и получать при этом 16 тысяч тонн пищевого рапсового масла и 25 тысяч рапсового жмыха. На заводе будут установлены два зерносушильных комплекса для приема сырья от населения. В перспективе предприятие также сможет перерабатывать лен и сою для получения высококачественного масла.

К 2030 году посевные площадей рапса в Томской области планируется расширить до 40 тысяч га, доля рапса в структуре посевных площадей увеличится с 6,9 до 14,2 процентов, ааловое производство масличных культур - в три-четыре раза, до 70 тысяч тонн.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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