В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн



В Томской области на юго-востоке Урманского месторождения в ходе масштабной программы геологоразведочных работ «Газпромнефть-Восток» и Технологический центр «Бажен» открыли новую залежь нефти в карбонатных отложениях палеозоя. По предварительной оценке, прирост извлекаемых запасов углеводородов по залежи палеозоя составит более 1,5 млн тонн нефтяного эквивалента (тнэ). Геологические запасы — около 5 млн тонн.

В ходе бурения поисково-оценочной скважины протяженностью 3660 метров были получены фонтанирующие притоки безводной нефти суммарным дебитом 92 тонн в сутки с динамикой роста дебита.

В настоящее время на месторождении проводятся работы по комплексному исследованию керна и флюидов, а также изучение ресурсного потенциала новой залежи.

На этот год запланировано бурение четырех горизонтальных эксплуатационных скважин для вовлечения в разработку запасов нефти новой залежи.

Томская область, Сибирский федеральный округ