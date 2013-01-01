В Томской области стартовал проект строительства двух селекционно-семеноводческих центров



В Томской области начинается реализация масштабного проекта по созданию двух центров селекции и семеноводства для работы на основе современных молекулярно-биологических методов. Один из центров будет построен на территории села Нащеково в Шегарском районе, а второй — непосредственно в Томске. В реализацию проекта на данный момент инвестировано свыше 80 млн рублей.

Задачи у центров будут различаться: первый займется селекцией и производством семян зерновых и масличных культур, а второй будет работать над выведением новых сортов картофеля и разработкой новых технологий, связанных с семеноводством этой культуры и защитой ее от вредителей.

К участию в научной работе планируется привлечь Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа. Семенной материал для селекционной работы будут закупать в аналогичных климатических зонах России: в Томской, Тюменской, Новосибирской и Кемеровой областях.

Строительство центров включено в реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на территории региона.

Томская область, Сибирский федеральный округ