В Томской области подготовили десять земельных участков для резидентов новой ТОСЭР в Северске
Мар 1
Более 130 гектаров земли выделят инвесторам для создания новых производств на новой территории опережающего социально-экономического развития «Северск», которая будет специализироваться на развитии высокотехнологичной химической и медицинской промышленности, машиностроении и создании ядерных материалов.
По словам заместителя губернатора Томской области Андрея Антонова, управлять ТОСЭР в Северске будет дочернее предприятие входящей в структуру "Росатома" компании "Атом-ТОР", офис управляющей компании откроется в течение двух месяцев, а к осени первые резиденты смогут приступить к работе. Власти региона в течение двух лет направят 87 миллионов рублей на создание инфраструктуры для ТОСЭР.
Сегодня на получение статуса резидентов "Северска" претендуют 16 компаний-инвесторов. Их планируется разместить на площадке Сибирского химического комбината, который входит в топливную корпорацию Росатома "ТВЭЛ".
Ожидается, что частные инвестиции составят около 12 миллиардов рублей, в ТОСЭР планируется создать около полутора тысяч рабочих мест.
Томская область, Сибирский федеральный округ
1 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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