В Томской области открылся фестиваль профессий «Билет в будущее»



Он стал первым в цикле подобных мероприятий, которые до конца ноября пройдут в семи регионах России в рамках президентского проекта по ранней профессиональной ориентации учеников средней и старшей школы.

Фестиваль пройдет в Томске в СК «Гармония» в формате современной образовательной площадки с профессиональными пробами, объединяющими школьников, экспертов отраслевых направлений, специалистов образования и профориентации. Каждый школьник на фестивале получает паспорт участника — персональный «билет в будущее», содержащий уникальный штрих-код.

Работа фестиваля профессий организована по девяти направлениям - здоровье, городская среда, информационные технологии, новые материалы, транспорт, сельское хозяйство, туризм, энергетика, космос.

В 2018 году проект «Билет в будущее» запущен в пилотном режиме – он охватит 32 региона и более ста тысяч школьников. Минпросвещения России выстраивает проект таким образом, чтобы подростки смогли проходить современные профориентационные тесты на базе открытой цифровой платформы, участвовать в профориентационных турах на передовых технологических площадках, "потрогать профессию руками" через выполнение кейсовых заданий вместе с отраслевыми экспертами.

Томская область, Сибирский федеральный округ