В Томской области открыли новый животноводческий комплекс с эффективной переработкой отходов



В Кожевниковском районе Томской области состоялось торжественное открытие нового производственного животноводческого комплекса в АО «Дубровское» в рамках крупного инвестпроекта, направленного на увеличение производства молока и мяса. Вложения в комплекс превысили 120 млн рублей.

В хозяйстве построены новый коровник на 250 голов КРС, откормочный цех на 200 голов и цех по производству экструдированных кормов из отходов.

«Такой опыт переработки биоотходов мы будем тиражировать по области. Этот цех позволяет утилизировать отходы и получать продукт, который увеличивает продуктивность и снижает себестоимость», — отметил губернатор области Сергей Жвачкин.

В 2020 году с выходом на полную проектную мощность хозяйство планирует получать 9 тысяч литров молока на фуражную корову. Производство молока по итогам реализации проекта вырастет на 30% — до 10 тыс. тонн, производство мяса — на 15% — до 540 тонн в год.

Томская область, Сибирский федеральный округ