В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей
Ноя 6
В поселке Светлый Томской области состоялось открытие второй очереди нового предприятия «Сибирская олива» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), которое стало крупнейшим по переработке рапса в Сибири. В создание современного производственного комплекса по переработке масличных и зерновых культур инвестировано 1,2 млрд рублей. Трудоустроено более 70 человек.
Первая производственная очередь завода была запущена в январе 2019 года. Проектная мощность производства – 60 тысяч тонн семян рапса в год. При выходе на полную мощность предприятие будет ежегодно получать 22 тысячи тонн рапсового масла и 34 тысячи тонн рапсового жмыха. Готовая продукция в значительной мере ориентирована на экспорт, т.к. пользуется большим спросом в Китае и других странах Южной и Восточной Азии.
«В России рапсового завода с такой технологией, с таким уровнем автоматизации больше нет», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин на открытии производства.
Планируется, что до 60% продукции «Сибирской оливы» будет производиться из сырья сельхозпредприятий Томской области, еще 40% будут поставлять аграрии Сибирского федерального округа.
Томская область, Сибирский федеральный округ
6 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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