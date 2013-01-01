В Томской области начнут строить энергоблок опытно-демонстрационного ядерного комплекса за ₽ 26 млрд



В г. Северске Томской области в рамках реализации стратегического отраслевого проекта «Прорыв» Сибирский химический комбинат (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО «Концерн Титан-2» заключили договор на строительно-монтажные работы по проекту строительства энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300» со свинцовым теплоносителем. Сумма контракта — 26,3 млрд рублей. Строительство и эксплуатация объектов энергокомплекса предусматривают создание более 800 рабочих мест.

Энергоблок мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационный энергетического комплекса (ОДЭК). Помимо энергоблока, ОДЭК включает пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл в составе модуля по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуля переработки облученного топлива.

Подрядчик выполнит работы по строительству здания реакторной установки, машинного зала и инфраструктурных объектов. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Проект «Прорыв» – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

Томская область, Сибирский федеральный округ