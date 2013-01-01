В Томске ученые создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники



Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из КНР и Германии создали новый вид нанопроволоки, свойства которой позволяют изготавливать из нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники и солнечной энергетики.

Испытания показали, что электроды остаются электропроводящими после 2500 циклов сгибания, что при дальнейшей оптимизации делает их перспективными для практического применения.

Гибкие электроды из нанопроволоки представляют собой решетчатые структуры, пропускающие более 95% света, что сравнимо с прозрачностью оконного стекла. Они обладают более высокой проводимостью по сравнению с другими электродами из серебряных нанопроволок.

Элементы на основе такой проволоки востребованы в современной оптоэлектронике. Прозрачные электроды необходимы для улучшения энергоэффективности солнечных батарей, дисплеев, светодиодов.

Томская область, Сибирский федеральный округ