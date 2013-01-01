В Томске ученые разработали проект автономной орбитальной теплицы для выращивания овощей вне МКС



Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) вместе со своими коллегами из других вузов и академических институтов Томска работают над масштабным проектом по созданию «орбитальной теплицы» — автономного модуля, в котором можно будет выращивать различные растения в условиях космоса. Специалисты рассчитывают, что модуль позволит поставлять свежие овощи для питания космонавтов и, при необходимости, пристыковываться к МКС через шлюз.

В настоящее время разработчики совершенствуют технические решения конструкции, готовят эскизный проект орбитальной теплицы и заявку для включения в Долгосрочную программу экспериментов на МКС.

Уникальность разработки заключается в том, что томские исследователи предложили создать специализированный автономный модуль для выращивания значимых агрокультур в космосе.

Ранее все эксперименты с размещением теплиц на МКС проводились непосредственно в жилых отсеках орбитальных станций, что создавало множество ограничений и технологических барьеров, связанных со спецификой требований обитаемых космических модулей и крайне ограниченных площадей.

При создании «орбитальной теплицы» ученые планируют использовать технологии, уже отработанные в smart-теплице Томского политехнического университета: «умное освещение», ускоряющее рост растений, а также специальные гидропонные установки, автоматический режим полива и роботизированный механизм сбора урожая.

В частности, ученые предлагают выращивать в модуле различные виды салатов и салатной капусты, лук-порей, базилик и другие овощи, которые будут поставляться для питания космонавтов через шлюз, соединяющий теплицу с МКС.

Специалисты планируют, что автономный модуль будет выполнен из гибкого материала для возможности компактной сборки и автоматической орбитальной распаковки. Площадь выращивания составит 30 кв. метров.

Конструкция и технологические решения модуля будут учитывать воздействие внешних факторов космического пространства, естественное облучение от солнца. При этом цилиндрическая форма модуля должна помочь приспособиться к разным условиям гравитации, что позволит в далекой перспективе использовать его, например, на Луне или на Марсе.

Томская область, Сибирский федеральный округ