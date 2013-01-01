В Томске ученые разработали новый метод сварки алюминиевых деталей самолетов и космических кораблей



В Томске ученые Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН разработали инновационный метод сварки алюминиевых деталей, которые используются при создании самолетов и космических кораблей. Новая технология сварки трением, усиленная ультразвуком, позволит уйти от применения заклепок в авиастроении. Оборудование и создаваемые соединения успешно прошли испытания.

В основе метода — нагрев металла соединяемых деталей до пластического состояния с помощью вращающегося инструмента из инструментальной стали. В результате воздействия материал из обеих кромок свариваемых деталей размягчается (не достигая плавления), образуя надежный герметичный шов.

Для интенсификации процесса перемешивания размягченного алюминия и повышения качества сварных швов используется мощное ультразвуковое излучение. При этом подобраны оптимальные параметры вибрационного воздействия, при которых достигается наиболее интенсивное перемешивание сплава. Во время испытаний на разрыв пробных образцов сварные швы показали высокую надежность и оказались прочнее основного материала.

Новый метод сварки планируют применить при постройке космического корабля «Федерация», обшивка которого будет состоять не из сплава алюминия и магния, а из более прочного российского алюминия. В результате внедрения технологии внешнюю оболочку корабля удастся облегчить на 20–30% за счет отказа от традиционных заклепок.

По мнению экспертов, внедрение инновационной технологии сварки способно вывести авиационную промышленность России на новый уровень. Это позволит снизить производственно-эксплуатационные затраты и соответственно — цены на перелеты.

Томская область, Сибирский федеральный округ