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В Томске разработали уникальный энергосберегающий светодиодный прибор в форме лампы накаливания

Сен 24
Москва Центральный федеральный округ
В Томске разработали уникальный энергосберегающий светодиодный прибор в форме лампы накаливания

Ученые ТУСУР и инженеры предприятия «Руслед» создали технологии, которые позволяют в традиционных «лампочках Ильича» вместо вольфрамовой нити использовать тончайшие металлические ленты с покрытыми люминофором чипами.
По словам магистранта ТУСУР Кирилла Афонина, в лампе используются кристаллы маленького размера, 650 на 400 микрометров и на каждой светодиодной линейке располагается 28 кристаллов.

Учёные НИИ светодиодных технологий Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) несколько лет проводят исследования, направленные на оптимизацию тепловых и электрических режимов чипа, на увеличение теплопроводности применяемых материалов и элементов конструкции.

«Конструкция новой лампы позволяет сохранить равномерность распределения светового потока и высокий коэффициент цветопередачи, максимально приближенный к солнечному свету. При этом наша разработка в десять раз эффективнее, чем имеющиеся сейчас на рынке лампы накаливания», - подчеркнул директор НИИ светодиодных технологий ТУСУР Василий Туев.

Разработчики отмечают, что их светодиодная лампа с газовым охлаждением и сферическим светораспределением в десять раз энергоэффективнее обычной. Благодаря тому, что нити охлаждаются гелием, который более активен, чем аргон, температура на кристаллах не повышается, лампа служит дольше и в отличие от ртутьсодержащих энергосберегающих приборов не требует специальной утилизации.

На заводе компании «Руслед» запущены в производство лампы с разным номиналом мощности с заявленным сроком службы 25 тысяч часов. Светодиодная лампа томских разработчиков не требует замены в течение пяти лет и потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем аналогичные энергосберегающие.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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