В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники



В Томской области одно из крупнейших инновационных предприятий «ЭлеСи» запустило новое производство по технологии поверхностного монтажа печатных плат. Благодаря запуску проекта общей стоимостью около 100 млн рублей уменьшится доля зарубежных компаний на российском отраслевом рынке.

В рамках проекта предприятие модернизировало и расширило производственный цех по монтажу печатных плат, и после выхода на полную мощность планирует выпускать до 500 тысяч печатных плат в год.

Все технологии автоматизированы, а автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат. В обновленном цеху поддерживается определенная температура, влажность, чистота и антистатика

Отличия технологии поверхностного монтажа заключаются в том, что отсутствует необходимость сверлить монтажные отверстия под компоненты, размещенные на плате, кроме того, есть возможность установки компонентов с двух сторон платы. Также в числе преимуществ — высокая скорость процесса работы.

Электронные печатные платы — модули, которые являются комплектующими для электронных устройств, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении, энергетике, транспортной системе и других отраслях.

Среди конечных устройств, в которых используются печатные платы «Элеси» — блоки управления электроприводами, средства автоматизации, преобразователи сигналов, контроллеры, вычислительные модули, серверы и другие высокотехнологичные устройства.

Основными заказчиками нового производства станут российские производители электронных компонентов, в том числе научно-производственное предприятие «Гамма», «Томский завод электроприводов», «Красноярскэнергокомплект» и другие.

Томская область, Сибирский федеральный округ