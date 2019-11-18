В Томске генетики разработали уникальную доступную технологию диагностики наследственных заболеваний



Научные сотрудники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ разработали уникальную молекулярную технологию диагностики наследственных заболеваний, которая значительно дешевле используемых в настоящее время коммерческих диагностических наборов. Предполагается, что в перспективе технологию будут рекомендовать для широкого применения в клиниках РФ.

Методика позволяет прицельно изучать участки ДНК с интересующими генами: ученые «вытаскивают» из генома исследуемые участки, затем секвенируют, то есть определяют последовательность органических соединений и в результате получают массив данных, который затем анализируют биоинформатики и врачи.

Сейчас томские генетики с помощью новой технологии диагностируют более 20 редких наследственных заболеваний, их список постоянно расширяется.

Идентификация мутаций при заболеваниях, передающихся по наследству, важна не только для пациентов, но и для членов их семей, в том числе при репродуктивном планировании.

Томская область, Сибирский федеральный округ