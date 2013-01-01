В Тольятти начали выпускать высококачественные радиаторы отопления



Новое производство «ХМ Рус» - дочерней компании немецкой фирмы «Heizkörper» - размещено на площадке в 14 тыс. кв. метров в индустриальном парке АВТОВАЗа.

В 2019 году здесь будет открыта еще одна сборочная линия, а в перспективе предприятие планирует производить около 800 тыс. радиаторов в год. Половина продукции пойдет на экспорт, половина будет реализована в России Общая сумма инвестиций в новое производство составляет 311 млн рублей.

Сегодня на площадках индустриального парка АВТОВАЗа уже работает 10 компаний-резидентов, которые создали суммарно 1210 новых рабочих мест. В 2019 году резиденты парка планируют создание еще 350 новых рабочих мест.

Главной целью проекта индустриального парка является создание дополнительных рабочих мест в Тольятти и использование площадей, не задействованных в основном производстве АВТОВАЗа.

Самарская область, Приволжский федеральный округ