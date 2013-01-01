В Тобольске началось строительство завода полимерных изделий



ООО «Камский завод полимерных материалов» из Татарстана вложит в реализацию инвестиционного проекта в Тюменской области 1,1 млрд рублей.

Подрядчики уже закладывают фундамент производственного здания и в ближайшие дни приступят к монтажу каркаса здания из завезенных на площадку металлоконструкций. Все работы по строительству и внутренней отделке здания, созданию прилегающей инфраструктуры, подключению инженерных сетей, а также приобретению технологического оборудования планируется завершить к 2020 году.

После выхода на проектную мощность завод будет производить 10 тысяч тонн продукции в год и полностью обеспечит своего основного заказчика ПАО «СИБУР Холдинг» FFS-плёнкой для упаковки.

На новом предприятии будет создано 60 рабочих мест.

Тюменская область, Сибирский федеральный округ