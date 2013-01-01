В Тобольске началось строительство завода полимерных изделий
Сен 4
ООО «Камский завод полимерных материалов» из Татарстана вложит в реализацию инвестиционного проекта в Тюменской области 1,1 млрд рублей.
Подрядчики уже закладывают фундамент производственного здания и в ближайшие дни приступят к монтажу каркаса здания из завезенных на площадку металлоконструкций. Все работы по строительству и внутренней отделке здания, созданию прилегающей инфраструктуры, подключению инженерных сетей, а также приобретению технологического оборудования планируется завершить к 2020 году.
После выхода на проектную мощность завод будет производить 10 тысяч тонн продукции в год и полностью обеспечит своего основного заказчика ПАО «СИБУР Холдинг» FFS-плёнкой для упаковки.
На новом предприятии будет создано 60 рабочих мест.
Тюменская область, Сибирский федеральный округ
4 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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