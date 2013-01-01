В текущем году за время работы «Вахты памяти» подняты останки 19 советских солдат



Поиски погибших советских солдат в годы Великой Отечественной войны в текущем году велись на территории Поныровского района поисковыми отрядами «Курган» (Курск), «Рубеж» (Железногорск), «Застава святого Ильи Муромца» (Москва), «Ратное поле» (Москва). В Ольховатском сельском совете Поныровского района были найдены останки 13 неизвестных советских солдат и офицеров.

Кроме того, поисковики из отряда «Курган» подняли останки шести советских солдат в районе села Теплое Поныровского района. Ими также найдены два солдатских медальона и один документ, предметы отправлены на экспертизу.

По сообщению московских экспертов, один из медальонов принадлежит рядовому 96-го Читинского стрелкового полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии Михаилу Николаевичу Русановскому из Новосибирской области. А найденный документ принадлежит командиру отделения ПТР 96-го Читинского полка, сержанту Николаю Михайловичу Королеву, призванному из Кировской области. Оба бойца погибли 10 июля 1943 года.

Работа по исследованию второго солдатского медальона продолжается.

Помимо этого поисковый отряд «Рубеж» обнаружил остатки самолета ЯК-9Т. После установления номера двигателя, белгородским экспертом определен летчик. Им оказался Анатолий Алексеевич Платонов, призванный из Московской области. Останки летчика пока не найдены.