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В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей

Дек 18
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей

Совместное предприятие ООО «Идун Клатч Рус», созданное в прошлом году компаниями «Чанчунь Идун Клатч Ко, Лтд», СТФК и ООО «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь» открыло новую производственную линии на площадке КАМАЗа в Набережных Челнах.
Производственные мощности предприятия, расположенного на площадях АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер»), позволяют изготавливать от 60 тыс. до 100 тыс. комплектов сцеплений в год.

Новое производство практически полностью покроет потребности ПАО «КАМАЗ» в этой продукции, которая также ориентирована на российский и внешний рынок.

Новая производственная линия имеет высокую степень автоматизации. Здесь широко применяются принципы нулевой ошибки, а также имеется возможность отслеживания данных в режиме реального времени. Используются передовые мировые технологии производства сцепления, которые открывают новые возможности в производстве грузовых автомобилей КАМАЗ.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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