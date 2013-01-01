В Татарстане запустили две новые производственные установки на крупнейшем нефтезаводе



В Нижнекамском районе Татарстана на территории комплекса «Танеко» (ТАтарстанский НЕфтеперерабатывающий КОмплекс) состоялся торжественный ввод двух ключевых производственных установок для выпуска современного экологического судового топлива и сырья для автобензинов самого высокого стандарта. В церемонии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На установке гидроочистки тяжелого газойля коксования будет производиться судовое топливо, соответствующее требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL-2020 в объеме до 750 тыс. тонн в год. Гидроочищенный тяжелый газойль будет поступать на установку каталитического крекинга, что позволит увеличить на 500 тыс. тонн в год выпуск автомобильных бензинов, соответствующих требованиям двигателей «Евро-6».

Новое производство на комплексе ароматики позволит наладить выпуск до 45 тыс. тонн в год бензол-толуольной фракции — высококачественного сырья для нефтехимии, а также нарастить выпуск автомобильных бензинов «Евро-5», соответствующих требованиям двигателей «Евро-6» на 30 тыс. тонн в год.

Рустам Минниханов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, на «Танеко» продолжают развивать высокотехнологичные производства. Он выразил уверенность, что все проекты будут своевременно реализованы. Обращаясь по видеосвязи к сотрудникам компании, глава республики призвал выполнять на рабочих местах все требования безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ