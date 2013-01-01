В Татарстане впервые в России запустили проект по установке отечественных аппаратов для сбора тары



В Казани при участии главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова на площадке одной из школ состоялся запуск пилотного проекта по установке фандоматов – аппаратов для автоматизированного сбора и сортировки пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары. В Казани впервые в России планируется создать полный цикл обращения с твердыми бытовыми отходами.

В школах Казани установлены первые 20 фандоматов отечественного производства компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

За один месяц с 20 фандоматов, вмещающих не менее 25 кг сырья, планируется собирать не менее 2,3 тонны пластика и 600 кг алюминия. Каждый аппарат с помощью эффективного сжатия бутылок и банок может вместить 300 полулитровых алюминиевых банок и до 1000 пластиковых бутылок разной емкости.

Высокотехнологичные аппараты могут разделять тип материала тары по физическим характеристикам. Если тара заполнена или в ней остался напиток, то фандомат такую емкость не примет.

Планируется, что фандоматы станут одним из ключевых элементов системы раздельного сбора и вторичной переработки мусора, которая внедряется в столице Татарстана.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ