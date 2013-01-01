В Татарстане ученые создали гуманную технологию выращивания искусственного мяса и рыбы
Янв 14
В Казани ученые Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ разработали технологию производства экологически чистого искусственного мяса или рыбы.
Особенность разработки заключается в том, что образцы клеток берутся у живых животных или рыб, а затем материал размножается для налаживания биотехнологического производства.
В итоге это позволит войти в новый сегмент рынка, где люди готовы платить за гарантированно экологически чистый продукт, не связанный с убийством животных.
На первых этапах продукт будет стоить во много раз дороже, чем натуральный. Позже стоимость сделают приемлемой для потребителя. По прогнозам ученых, наладить производство искусственной говядины и осетрины в Татарстане смогут уже через три года.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
14 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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