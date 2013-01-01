В Татарстане ученые создали гуманную технологию выращивания искусственного мяса и рыбы



В Казани ученые Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ разработали технологию производства экологически чистого искусственного мяса или рыбы.

Особенность разработки заключается в том, что образцы клеток берутся у живых животных или рыб, а затем материал размножается для налаживания биотехнологического производства.

В итоге это позволит войти в новый сегмент рынка, где люди готовы платить за гарантированно экологически чистый продукт, не связанный с убийством животных.

На первых этапах продукт будет стоить во много раз дороже, чем натуральный. Позже стоимость сделают приемлемой для потребителя. По прогнозам ученых, наладить производство искусственной говядины и осетрины в Татарстане смогут уже через три года.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ