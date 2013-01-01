В Татарстане ученые создали нетоксичные био-реагенты для процесса транспортировки нефти на Севере



В Татарстане специалисты Казанского федерального университета (КФУ) разработали уникальные реагенты на основе касторового масла, применяемые для более стабильного процесса транспортировки нефти по трубопроводам. Вещество является биодеградируемым, нетоксичным и подходит для использования в арктических условиях при особо низких температурах.

Разработанные реагенты уже протестированы в лабораторных условиях и показали свою эффективность. Их главная отличительная особенность по сравнению с традиционными ингибиторами — замена токсичного метилового спирта на водорастворимые полиуретаны на основе касторового масла.

Использование реагентов решает такую проблему разработки арктических месторождений как образование гидратных пробок (кристаллическая структура из обледеневшей воды и газа) в скважинах или перекачивающих трубах для транспортировки углеводородного сырья.

Гидраты формируются в трубах при низких температурах, снижают скорость потока жидкости и иногда полностью забивают трубы, что приводит к авариям. Для борьбы с пробками используют термодинамические ингибиторы, которые являются токсичными и небиодеградируемыми (не разлагаются за счет воздействия биоорганизмов).

Новый реагент относится к «кинетическим ингибиторам», предотвращающим выпадение гидратов и обеспечивающим стабильность потока углеводородного сырья. Это полимеры, обладающие свойствами биодеградации в стандартных условиях.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ