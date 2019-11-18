В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии



В Татарстане специалисты Казанского государственного медицинского университета на базе кафедры медицинской биологии и генетики и Банка стволовых клеток разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат. Средство на основе клеток крови пациента позволит бороться с дегенеративными, ишемическими и инфекционными заболеваниями. Коррекция патологических процессов с помощью нового препарата может стать одним из прорывных направлений в генной терапии.

Ученым удалось разработать безопасный и экономичный способ получения генетически модифицированного лейкоконцентрата — большого количества белых кровяных телец, которые несут новую информацию в виде искусственной ДНК.

Чтобы получить лейкоконцентрат, из крови пациента отделяют лейкоциты, используя специальный крахмал. Затем добавляют терапевтический ген или комбинацию генов в составе предварительно измененного и поэтому неопасного вируса. На следующие сутки полученный препарат может быть введен обратно пациенту в кровь.

Такая методика обладает несколькими преимуществами: лейкоциты легко перемещаются по кровяному руслу и проникают в разные ткани, не вызывая иммунный ответ. Генетический материал, который они транспортируют, обеспечит производство полезных для пациента белков.

В будущем использование технологии позволит людям справиться с последствиями инсульта головного мозга, травм нервных клеток и заболеваний нервной системы, усилить иммунитет при вирусных заболеваниях, корректировать нарушения свертываемости крови и т.д.

В настоящее время ученые приступили к тестовым исследованиям работы препарата при травмах спинного мозга. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ