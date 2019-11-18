Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 14:31 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    71,2439

26 ФЕВ, 14:31 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    71,2439

В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

В Татарстане специалисты Казанского государственного медицинского университета на базе кафедры медицинской биологии и генетики и Банка стволовых клеток разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат. Средство на основе клеток крови пациента позволит бороться с дегенеративными, ишемическими и инфекционными заболеваниями. Коррекция патологических процессов с помощью нового препарата может стать одним из прорывных направлений в генной терапии.
Ученым удалось разработать безопасный и экономичный способ получения генетически модифицированного лейкоконцентрата — большого количества белых кровяных телец, которые несут новую информацию в виде искусственной ДНК.

Чтобы получить лейкоконцентрат, из крови пациента отделяют лейкоциты, используя специальный крахмал. Затем добавляют терапевтический ген или комбинацию генов в составе предварительно измененного и поэтому неопасного вируса. На следующие сутки полученный препарат может быть введен обратно пациенту в кровь.

Такая методика обладает несколькими преимуществами: лейкоциты легко перемещаются по кровяному руслу и проникают в разные ткани, не вызывая иммунный ответ. Генетический материал, который они транспортируют, обеспечит производство полезных для пациента белков.

В будущем использование технологии позволит людям справиться с последствиями инсульта головного мозга, травм нервных клеток и заболеваний нервной системы, усилить иммунитет при вирусных заболеваниях, корректировать нарушения свертываемости крови и т.д.

В настоящее время ученые приступили к тестовым исследованиям работы препарата при травмах спинного мозга. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Фев:
26 Фев:
26 Фев:
Центральный федеральный округ:
26 Фев:
26 Фев:
26 Фев:
РОССИЯ:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время
Политика

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск
Экономика

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов
Экономика

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?
Исследования

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений
События и факты

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Узнай, страна

На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море

На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море

В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ

В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

Новости дня

13:52 Для успеха стартапов на ранней стадии важен правильный выбор команды Для успеха стартапов на ранней стадии важен правильный выбор команды
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:07 Безопасность пользователей iPhone под угрозой Безопасность пользователей iPhone под угрозой
11:46 В Саратове задержали двух подростков, которые готовили нападение В Саратове задержали двух подростков, которые готовили нападение
10:16 Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН
09:06 Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма
07:27 Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 23:59 Volkswagen представил новый Polo для РФ Volkswagen представил новый Polo для РФ

Узнай, страна!

13:22 На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter