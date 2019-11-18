В Татарстане передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-варианте
В Татарстане на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) состоялась передача заказчику - компании «Газпромбанк Лизинг» первого серийного вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Рустам Минниханов, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, а также коллектив завода.
Вертолет Ми-38, запущенный в серийное производство, уже доказал свою надежность. Он был представлен на двух авиасалонах - Dubai Airshow 2019 и МАКС. Ми-38 был впервые представлен в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган.
Геликоптер оснащен двигателями ТВ7-117В отечественного производства, цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.
Универсальный вертолёт Ми-38 можно приспособить для грузоперевозок и перевозок пассажиров, также можно использовать как поисково-спасательный вертолёт и летающий госпиталь.
Новый вертолет вызывает большой интерес у потенциальных заказчиков. КВЗ готов выпускать не менее 12 вертолетов Ми-38 в год. В дальнейшем планируется ежегодно производить до 100 винтокрылых машин.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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