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В Татарстане открылся завод стиральных машин, который будет сотрудничать с КАМАЗом

Авг 29
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане открылся завод стиральных машин, который будет сотрудничать с КАМАЗом

В Набережных Челнах (Республика Татарстан) состоялось торжественное открытие завода по производству стиральных машин китайской корпорации Haier. В проект инвестировано около 3 млрд рублей. Трудоустроено 150 человек, всего создается 385 новых рабочих мест.
Завод разместился на площади 30 тыс. кв. метров и рассчитан на выпуск 500 тыс. единиц автоматизированных стиральных машин в год. Производство включает несколько основных линий: по изготовлению корпуса стиральных машин, по штамповке металлических изделий, окрашиванию корпусов, а также цех термопластавтоматов, где производятся пластиковые детали, и сборочная площадка.

Новое предприятие оснащено автоматизированной системой управления технологическими и производственными процессами. С помощью разработки Haier — индустриальной облачной платформы Cosmoplat — налажено не только межмашинное взаимодействие оборудования, но и объединены все потоки: логистика, поставка комплектующих, склад, сервис, каналы продаж, R&D центры и обратная связь с потребителями.

Модельный ряд на момент запуска завода насчитывает 12 наименований стиральных машин с последующим его расширением. На первом этапе будет производиться техника среднего ценового сегмента.

В ближайшей перспективе планируется установить вторую линию, которая позволит выпускать до 1 млн единиц техники. Основная задача предприятия — достичь 60% локализации уже к следующему году, доведя её в перспективе до 100%.

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с КАМАЗом по изготовлению деталей из алюминия. Рассматриваются также возможности заказов на доработку деталей предприятию «Камасталь», который изготавливает рулонную сталь для завода холодильников. При этом листовую сталь планируют закупать в России.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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