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В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС

Дек 10
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане открыли производство композитных материалов для стран ЕврАзЭС

На площадке ПК «Полигран» в Высогорском районе запустили вторую экструзионную линию по выпуску полимерных композитов для кабельной промышленности, работающую на российском сырье.

Мощность нового производства позволяет выпускать 33 тонны гранул день и производить ежегодно 600-700 тонн продукции, которая востребована кабельными заводами России, Белоруссии и Казахстана. Благодаря применению высоких технологий и автоматизации производства всего 30 специалистов могут выпускать на новой линии более тонны композитов в час.

Пять лет назад завод начинал работать на арабском сырье, но постепенно заменил поставщиков на российских. Сегодня он получает полиэтилен с заводов «Оргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», перерабатывает, добавляет присадки собственной разработки и отправляет на предприятия, где из этих гранул делают оболочку для высоковольтных и обычных уличных электрокабелей.

По словам заместителя гендиректора ПК «Полигран»по производству Евгения Кирилова, компания успешно выполняет программу импортозамещения, выпуская композиты, которые дешевле зарубежных, но не уступают им по качеству, а локализация охватила все этапы создания композитов — от сырья до конечного продукта.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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