В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования



Зеленодольский завод имени А.М.Горького, входящий в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», установил новейшее оборудование в нефтегазовом цехе и на сварочном участке цеха титанового литья.

В рамках очередного этапа модернизации производства на заводе установили пятиосевой фрезерно-токарный обрабатывающий центр модели SPHINX-5ХT/100 NAMSUN с современной системой ЧПУ Heidenhain TNC 640.Это оборудование обеспечивает высокую точность обработки (0,003 мм) при высокой скорости перемещения.

В цехе титанового литья установили сварочные столы с фильтровентиляционными установками, а также электропечь сопротивления с выкатным подом СНОТ-25.50.20/10,5М. Эта печь предназначена для прокалки магнезитовых форм при температурах до 1050 °C и с автоматическим поддержанием контрольных точек при заданной температуре. Силовой шкаф управления на базе промышленного контролера JCPDAS позволяет осуществлять гибкое программирование и автоматическое регулирование режимов работы оборудования.

Цех титанового литья Зеленодольского завода — это одно из крупнейших в мире производств фасонных титановых отливок сложной конфигурации из любых титановых сплавов, соответствующих международным стандартам.

Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса. В рамках программы модернизации и технического перевооружения в цехах был выполнен ремонт производственных и бытовых помещений, произведена замена электроснабжения, освещения, водоснабжения, системы пожарной сигнализации, систем отопления и вентиляции.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ