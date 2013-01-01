В Татарстане нефтяники приступили к производству всесезонных гидравлических масел по новой рецептуре
В Нижнекамске (Республика Татарстан) нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» расширил линейку выпускаемых нефтепродуктов за счет запуска производства всесезонных гидравлических масел по собственной технологии. По техническим характеристикам они соответствуют современным экологическим стандартам и эксплуатационным требованиям.
Новинка получила конкурентные преимущества за счет наличия собственной качественной основы - базовых масел, произведенных по технологии гидрокрекинга. В составе гидравлической линейки масел используются качественные присадки, которые обеспечивают вязкостные, антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные, антикоррозионные и антипенные свойства. Высокие индекс вязкости и температура вспышки новых масел свидетельствует об отсутствии в них легколетучих фракций.
Кроме того, преимуществом нового гидравлического масла является высокое кислотное число, характеризующее хорошие противоизносные свойства, обеспечивая защиту деталей от изнашивания, устойчивость масла к окислению, высокую термическую и гидролитическую стабильность.
Новая продукция может использоваться в северных регионах в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах различного промышленного оборудования.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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