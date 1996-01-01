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В Татарстане начали реконструкцию моста через реку Свияга и строительство перехода за 5 млрд рублей

Авг 13
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане начали реконструкцию моста через реку Свияга и строительство перехода за 5 млрд рублей

Под Казанью в Татарстане началась реконструкция моста через реку Свияга, а также строительство дополнительного мостового перехода на 757-м километре трассы М-7 «Волга». Общая стоимость объектов оценивается в 5 млрд 23 млн рублей.
Подрядчик - компания «Мостотрест», возводившая Крымский мост, - планирует на мосту через Свиягу, который был возведен в 1996 году, отремонтировать железобетонные опоры, усилить существующее пролетное строение дополнительными элементами металлоконструкций, а также заменить опорные части под пролетным строением и обновить дорожное покрытие с устройством антиколейных полос, которые защитят мост от динамических нагрузок автотранспорта.

Новый мостовой переход протяженностью около 380 погонных метров будет построен на свайном основании из монолитного железобетона. Затем смонтируют металлическое пролетное строение общим весом 2,7 тыс. тонн, на которое уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слой покрытия будет выполнен из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

На мостах планируется установить линии электроосвещения, металлические барьеры и знаки для судоходной навигации. Кроме того, будет установлено устройство 30 водопропускных труб и оборудованы очистные сооружения.

Подходы к мостам расширят до четырех полос с обустройством разворотных петель и скотопрогона. На подходах будет установлена автоматизированная система управления безопасности дорожного движения, появятся комплексы наблюдения и др. Для удобства жителей возле поселков Исаково и Гаврилково построят автобусные остановки и надземные пешеходные переходы. Полностью работы планируется завершить в ноябре 2023 года.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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