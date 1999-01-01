В Татарстане на трассе М7 открыли крупнейший в стране гипермаркет автомобилей с пробегом



Под Казанью компания «ТрансТехСервис» открыла крупнейший в России мегамолл автомобилей с пробегом. Проектные мощности комплекса рассчитаны на продажу 24 тысяч автомобилей в год. Для обслуживания покупателей создано свыше 200 рабочих мест. Расположенность торгового объекта на федеральной трассе М7 должна способствовать привлечению клиентов из соседних регионов.

Площадь торгового комплекса, где могут одновременно находиться до 2000 автомобилей, превышает 7 гектаров. На площадке будут работать семь павильонов, каждый из которых рассчитан на размещение 280 автомобилей. В сервисной зоне для подготовки автомобилей к продаже расположены 30 постов сервисного обслуживания и фотозона.

В клиентской зоне предоставлен полный спектр услуг в области продажи автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и т.д. Новый мегамолл ориентирован на работу по полному циклу: клиенты смогут оценить автомобиль, сдать его в trade-in, продать по системе автовыкупа или выставить на продажу с комиссией, а также оформить кредит и страховку.

Для комфортного обслуживания клиентов предусмотрена электронная очередь, онлайн шоу-рум, планшеты со специальным приложением по выбору автомобилей. Все представленные экземпляры будут разделены по сегментам и диапазону цен.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ