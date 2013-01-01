В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц
Апр 14
В Республике Татарстан одна из крупнейших нефтехимических компаний Восточной Европы «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) запустила автоматизированную линию по производству медицинских масок мощностью 2,4 млн единиц в месяц. Всего из Китая в Казань накануне было доставлено шесть производственных линий суммарной мощностью до 15 млн масок в месяц.
В срочном порядке за один день специалисты НКНХ провели пусконаладочные работы, и с понедельника установленная линия заработала на полную мощность. Прямо с конвейера нефтехимики передали первую партию медицинских масок медицинским учреждениям г. Нижнекамска.
Ежедневно сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» формируют наборы и развозят готовую продукцию волонтерам, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
14 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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