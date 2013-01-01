В Татарстане «КАМАЗ» запатентовал первый в России бескабинный электрогрузовик для работ на шахтах



В Татарстане ПАО «КАМАЗ» запатентовало бескабинный грузовик с электрической силовой установкой. Революционная модель предполагает наличие уникальной системы автопилота, которая сможет сама управлять автомобилем без вмешательства водителя.

Новый «КАМАЗ» из-за отсутствия кабины напоминает низкий двухосный прицеп. Дизайн предусматривает круглые фары и фонари. Машина имеет небольшой дорожный просвет, передний и задний бамперы с площадками под регистрационные знаки, оптику и вентиляционные решетки в кузове.

Беспилотный грузовик будет полностью электрическим транспортным средством, оснащенным электромоторами и аккумуляторами, расположенными под полом грузового отсека.

Среди оборудования автономного электрогрузовика - адаптивный круиз-контроль и интеллектуальный ограничитель скорости.

Предположительно бескабинный автомобиль будет использоваться для перевозки угля на шахтах.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ