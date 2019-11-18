В Татарстане «КАМАЗ» представил новое поколение тягачей повышенной комфортности



В Набережных Челнах (Республика Татарстан) автогигант «КАМАЗ» готовит запуск нового поколения самосвалов с кабиной К5, которая ставится на новый магистральный тягач КАМАЗ-54901. Кроме того, представлен прототип гибридного магистрального тягача нового поколения К6 — «КАМАЗ-54907», получивший название «КАМАЗ Continent».

Особенность новинки КАМАЗ-54901 — массивный трёхсекционный передний бампер, основная часть которого выполнена из металла, а не из пластика. В бампере имеется ступенька для протирки стекла, а фары прикрыты защитными решётками.

Салон нового тягача увеличен в объеме (9 куб. метров), отличается комфортной высотой (198 см), функциональностью, современным дизайном внутри и качественными материалами, использовавшимися для отделки интерьера.

В кабину ведут четыре удобных ступеньки, здесь устанавливается два кресла с множеством регулировок, также имеется два спальника (верхний — откидной). Справа от водителя находится 10-дюймовый сенсорный экран с удобным интерфейсом и богатым функционалом. Приборная панель стала эргономичной и весьма информативной.

На консоли размещено несколько выходов под USB порты, здесь же находится управления кондиционером (часть автомобилей комплектуется системой климат-контроль). Коробка передач управляется при помощи подрулевого джойстика.

Большегруз «КАМАЗ Continent» получил дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива — меньше 25 л на 100 км. Электродвигатель позволит обеспечить автономное движение на закрытых территориях, при подъеме или пробуксовке.

Кабина Continent оборудована лишь одним местом для водителя, что увеличивает пространство для комфорта внутри. В интерьер салона интегрировали холодильник, микроволновку и мультиварку, также здесь есть умывальник, зеркало, сейф с кодовым замком и спальное место повышенной комфортности.

Приборная панель выполнена в виде жидкокристаллического экрана, на который выводятся все необходимые показатели. Ее дополняет бортовая система на сенсорном экране в 15,5 дюйма, на который выводятся навигация, просмотр видео, часы, прогноз погоды, запас хода, остаток топлива, сроки следующего ТО и другие показатели.

Еще одной отличительной особенностью К6 можно считать полное отсутствие зеркал. Их заменяют экраны камер внутри салона. Две дополнительные камеры направлены на водителя для оценки его состояния. Они фиксируют положение его головы, частоту моргания, фокусировку взгляда и другие показатели, которые дают возможность делать полный анализ самочувствия человека за рулем. В случае выявления тревожных симптомов система даст рекомендацию об отдыхе.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ