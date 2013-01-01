В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства



В Татарстане ПАО «КАМАЗ» подготовил к безвозмездной передаче клиникам города Набережные Челны партию противоэпидемических костюмов, пошив которых налажен на предприятии для снабжения спецзащитой сотрудников подразделений автогиганта.

Под производство защитных комплектов и масок переориентировали участок мягкой обивки. За образец были взяты противочумные костюмы. За один день была разработана модель костюма, созданы лекала и отшит первый образец. Он поступил на тестирование к медикам санатория «Набережные Челны». Медики высказали свои пожелания: использовать менее плотное нетканое полотно.

Комплект включает халат, брюки, шлем, фартук, нарукавники, бахилы. Шлем камазовской разработки исключает физическое давление на лица медиков. Костюм одноразовый, рассчитан на два часа и подлежит последующей утилизации.

Выйдя на производство 550 комплектов в сутки, к 9 апреля планируется изготовить 5 тысяч специальных костюмов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ