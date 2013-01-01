В Татарстане изготовили и передали для отправки в Мексику первый вертолет «Ансат»
Апр 6
На Казанском вертолетном заводе (Республика Татарстан) в установленные сроки изготовили первый вертолет семейства «Ансат» для отправки в Мексику, где на этот вид воздушного транспорта не распространены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Вертолет в разобранном виде был перевезен в Санкт-Петербург, откуда пятого апреля его погрузили на судно, которое прибудет в Мексику через 27 дней.
На первом этапе контракта с мексиканской компанией Craft Avia Center Россия поставит в Мексику 13 воздушных судов «Ансат» в пассажирской комплектации, а затем еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели «Ансат» в Мексике должен завершиться в этом году.
«Ансат», что в переводе с татарского означает «простой», — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе.
Вертолёт построен по классической компоновочной схеме с одним несущим винтом и рулевым винтом на хвостовой балке. Фюзеляж – цельнометаллический, лопасти винтов – из стеклопластика. Лопасти несущего винта имеют инновационные композитные бесшарнирные крепления. Кроме того, машина оборудована электродистанционной системой управления.
Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
6 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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