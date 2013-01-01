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В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства

В строительство завода в ОЭЗ «Алабуга» компания Rockwool вложила свыше 500 млн рублей.
Высокотехнологичный субстрат из каменной ваты применяется для профессионального разведения сельхозкультур, в том числе овощей и цветов. Его используют в гидропонике для проращивания семян и выращивания растений. Grodan позволяет повышать эффективность тепличных хозяйств, используя меньше воды, удобрений и пространства. Например, потребление воды при выращивании помидоров сокращается почти в 15 раз.

До сих пор для поставки этих субстратов осуществлялись из Голландии. Grodan стал первым международным брендом, который локализовал производство этой продукции в России.

Это четвертый завод Grodan, три других производства размещены в Голландии, Польше и Канаде. Завод в России — самая современная в мире площадка для производства субстратов по технологии «точного выращивания».

На предприятии в ОЭЗ «Алабуга», который был построен в течение года, субстрат планируют изготавливать из российского сырья. На первом этапе будут выпускать до 4 тыс. тонн продукции в год, затем мощность увеличат вдвое.

Основными потребителями продукции станут современные тепличные хозяйства из стран СНГ.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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