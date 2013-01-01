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В Татарстане дан старт реализации проектов 8 будущих резидентов ОЭЗ «Иннополис» на 7,7 млрд рублей

Апр 23
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане дан старт реализации проектов 8 будущих резидентов ОЭЗ «Иннополис» на 7,7 млрд рублей

В Татарстане Наблюдательный совет особой экономической зоны для развития IT-компаний ОЭЗ «Иннополис» одобрил все проекты, стартующие в 2020 году. Общий заявленный объем инвестиций восьми потенциальных компаний-резидентов составил 7,7 млрд рублей. Они создадут 370 рабочих мест. Реализация новых проектов поможет не только сохранить, но и нарастить темпы развития ключевых отраслей экономики региона.
Проект ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» направлен на разработку и производство тест-системы для диагностики коронавируса COVID-19. Компания планирует выпускать наборы для выявления РНК коронавируса и портативные мини-лаборатория для экспресс-диагностики COVID-19. Скорость анализа в четыре раза выше аналогов при точности результата свыше 99%.

Экосистему микросервисов для управления малым и средним бизнесом планирует создать ООО «Свежие решения». Продукт применяется для цифровой трансформации малых и средних компаний, а также для автоматизации процессов в корпоративном и государственном секторе.

Проект «Оргнефтехим АйТи» предполагает разработку и поддержку программных продуктов, которые можно использовать при решении различных задач в сфере проектирования промышленных объектов и реализации комплексных проектов в области строительства, прежде всего, крупных предприятий в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии.

Заявка компании «Умная корова» предполагает создание «умной системы» обучения и контроля сотрудников молочно-товарных ферм, позволяющей обеспечить 95% соблюдения технологии на фермах и устранение потерь из-за нарушения технологии.

Проект компании «Инностейдж Центр Разработок» направлен на создание автоматизированной системы мониторинга физической безопасности объектов. Система выявляет происшествия, оповещает ответственных лиц, генерирует рекомендации по ликвидации опасных ситуаций. Продукт может применяться как в государственном управлении, так и в коммерческом.

«Центр образовательных компетенций НТИ» реализует проект создания научно-образовательных комплексов на базе симуляторов робототехнических систем для сферы образования и реального сектора экономики.

Проект компании «РуНедра» направлен на ускорение разработки и согласования проектных документов на организацию полигонов закачки пластовых вод и подземных хранилищ газа. Предполагается создание облачного инструмента имитационного моделирования и визуализации распространения пластовых вод (и природного газа) с учетом неопределенности исходных геологических данных.

ООО «Цифровой сервис провайдер» запускает проект инновационной для российского рынка технологии «интеллектуального» распределения трафика и систем аналитики с целью максимально выгодной конвертации трафика и увеличения дохода интернет-предпринимателей.

ОЭЗ «Иннополис» - площадка, созданная для развития IT-компаний, профессиональных команд разработчиков, роста высокотехнологичного бизнеса.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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