Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ИЮЛ, 10:36 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

24 ИЮЛ, 10:36 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы

Июл 24
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний у женщин, в том числе в Тамбовской области. В областном онкологическом диспансере освоили новую методику диагностирования этого заболевания, которая позволяет проводить более щадящие операции - без удаления лимфатических узлов.
Перед проведением операции женщин исследуют на наличие метастаз в лимфосистеме с помощью меченных радиоизотопов. Меченый лимфоузел удаляется и передаётся на срочное гистологическое исследование. Если нет признаков поражения метастазами, то лимфоузлы не удаляют. Это позволяет женщине в дальнейшем избежать различных осложнений в виде отека руки, ее болезненности, снижения подвижности.

- Ежегодно по поводу рака молочной железы мы оперируем 500-550 женщин. Дорогостоящий датчик для диагностирования при операциях на молочной железе приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», - рассказал заместитель главного врача онкодиспансера Андрей Иванников. - Медицинский персонал прошел специальное обучение. С использованием новой методики уже проведено несколько операций. В 70 процентах случаев лимфоузлы оказались без метастаз, их не пришлось удалять, что очень важно для наших пациентов.

Эта же методика может применяться при лечении меланомы. Ее внедрением сейчас и занимаются тамбовские онкологи.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
23 Июл:
23 Июл:
19 Июл:
Центральный федеральный округ:
24 Июл:
23 Июл:
23 Июл:
РОССИЯ:
24 Июл:
23 Июл:
23 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россия предложила решение конфликта в Персидском заливе, в Европе считают Украину ненадежной и другие новости

Россия предложила решение конфликта в Персидском заливе, в Европе считают Украину ненадежной и другие новости
События и факты

МАКС-2019. Для чего нужна выставка достижений российской авиации и что на ней покажут?

МАКС-2019. Для чего нужна выставка достижений российской авиации и что на ней покажут?
Наука и технологии

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?
Общество

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?
Политика

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?
Экономика

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Курской области открыли животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС

В Курской области открыли животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС

Вологодские бенды под защитой. В России принят закон о защите региональных брендов

Вологодские бенды под защитой. В России принят закон о защите региональных брендов

В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы

В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы

Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром

Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром

Новости дня

09:56 Курить в аэропортах можно будет за деньги Курить в аэропортах можно будет за деньги
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
09:19 Вячеслав Володин заявил, что власти Грузии должны извиниться перед россиянами Вячеслав Володин заявил, что власти Грузии должны извиниться перед россиянами
08:27 Постпред РФ при Евросоюзе рассказал об условиях улучшения отношений с Европой Постпред РФ при Евросоюзе рассказал об условиях улучшения отношений с Европой
07:52 Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
07:46 Северная Корея захватила российское судно и не отпускает моряков Северная Корея захватила российское судно и не отпускает моряков
06:53 Росприроднадзор предупредил об угрозе "экологического Чернобыля" Росприроднадзор предупредил об угрозе "экологического Чернобыля"
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
06:42 Европейские трейдеры сообщили о подрыве отношений с Украиной Европейские трейдеры сообщили о подрыве отношений с Украиной

Узнай, страна!

10:32 В Курской области открыли животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС В Курской области открыли животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
10:22 Вологодские бенды под защитой. В России принят закон о защите региональных брендов Вологодские бенды под защитой. В России принят закон о защите региональных брендов
08:43 В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы
23 ИЮЛ, 16:22 Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter