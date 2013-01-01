В тамбовском онкологическом диспансере освоили новую методику лечения рака молочной железы



Рак молочной железы занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний у женщин, в том числе в Тамбовской области. В областном онкологическом диспансере освоили новую методику диагностирования этого заболевания, которая позволяет проводить более щадящие операции - без удаления лимфатических узлов.

Перед проведением операции женщин исследуют на наличие метастаз в лимфосистеме с помощью меченных радиоизотопов. Меченый лимфоузел удаляется и передаётся на срочное гистологическое исследование. Если нет признаков поражения метастазами, то лимфоузлы не удаляют. Это позволяет женщине в дальнейшем избежать различных осложнений в виде отека руки, ее болезненности, снижения подвижности.

- Ежегодно по поводу рака молочной железы мы оперируем 500-550 женщин. Дорогостоящий датчик для диагностирования при операциях на молочной железе приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», - рассказал заместитель главного врача онкодиспансера Андрей Иванников. - Медицинский персонал прошел специальное обучение. С использованием новой методики уже проведено несколько операций. В 70 процентах случаев лимфоузлы оказались без метастаз, их не пришлось удалять, что очень важно для наших пациентов.

Эта же методика может применяться при лечении меланомы. Ее внедрением сейчас и занимаются тамбовские онкологи.