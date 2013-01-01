В Тамбовской области запустили производство белкового комбикорма по технологии, не имеющей аналогов



В Тамбовской области в индустриальном парке «Уварово» состоялся запуск пилотного модуля первого в регионе современного биотехнологического завода по глубокой переработке зерна ООО «Ладесол-Тамбов». Инвестиции в проект на сегодняшний день превысили 925 млн рублей. При запуске всех очередей предприятия для переработки 150 тыс. тонн зерна в год общий объём вложений составит более 2 млрд рублей. Создается около 50 рабочих мест.

На мощностях первой очереди завода с высокой автоматизацией производственного процесса будет перерабатываться до 50 тыс. тонн сырья. Мощность пилотного производства составляет 28 тысяч тонн готовой продукции в год. Из низкосортного фуражного зерна здесь будут производить концентрированные белковые кормопродукты для ведения интенсивного животноводства.

Основное производство завода нацелено на выпуск ценного компонента с содержанием более 60% протеина. Технология не имеет полных аналогов не только на российском, но и на мировом рынке. Мобильное оборудование позволяет тиражировать проект и в других регионах страны.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ