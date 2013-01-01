В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»



Созданный на оборонном заводе "Прогресс" в Мичуринске миниатюрный насос в титановом корпусе работает как часовой механизм и позволяет пациенту дожить до пересадки сердца.

В титановом корпусе размером с конфету заключен циркулярный насос. Электрическое поле вращает роторы на опорах из комохрома, сверхпрочного сплава кобальта, хрома и молибдена. Спрятанные в стенках датчики считывают частоту вращения и подают команды усилить или уменьшить кровоток. Внутренние поверхности отполированы и покрыты алмазным напылением, а отсутствие малейших зазоров позволяет избежать образования тромбов. Из корпуса выходят две изогнутые трубки-канюли, которые вживляются в артерии. Канюли напечатаны на 3D-принтере и обшиты хирургической тканью, которая срастается со стенками сосудов. Армированный кабель, соединяющий насос с системой управления, выводится наружу под ребрами пациента.

Обладатель искусственного сердца помимо электронного блока должен постоянно иметь при себе основной и резервный аккумуляторы, заряда каждого из которых хватает на 12 часов. Для размещения этого набора выпускается специальный пояс с отделениями. В комплект также входит набор инструментов - два гаечных ключа из титана и хирургический нож особой формы.

Заводом «Прогресс» разработаны как взрослое, так и детское искусственное сердце, которые различаются размерами и мощностью. Они способны продлевать жизнь своему носителю минимум на два года.

Подобные приборы выпускают за рубежом, но их стоимость в несколько раз больше, чем у российского аналога.

Произведенные «Прогрессом» опытные образцы сегодня успешно проходят испытания на животных.

Ведущий конструктор «Прогресса» Роман Петров назвал новый прибор «военным двигателем с медицинскими хитростями».

Основная продукция "Прогресса" используется в баллистических ракетах, в системах управления боевыми самолетами и другим оружием. Сотрудники предприятия создают чрезвычайно точные механизмы и миниатюрные электродвигатели, работают с материалами тоньше человеческого волоса, а детали размером с маковое зерно соединяют под микроскопом, используя немагнитный латунный инструмент.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ