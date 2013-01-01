В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»
Созданный на оборонном заводе "Прогресс" в Мичуринске миниатюрный насос в титановом корпусе работает как часовой механизм и позволяет пациенту дожить до пересадки сердца.
Обладатель искусственного сердца помимо электронного блока должен постоянно иметь при себе основной и резервный аккумуляторы, заряда каждого из которых хватает на 12 часов. Для размещения этого набора выпускается специальный пояс с отделениями. В комплект также входит набор инструментов - два гаечных ключа из титана и хирургический нож особой формы.
Заводом «Прогресс» разработаны как взрослое, так и детское искусственное сердце, которые различаются размерами и мощностью. Они способны продлевать жизнь своему носителю минимум на два года.
Подобные приборы выпускают за рубежом, но их стоимость в несколько раз больше, чем у российского аналога.
Произведенные «Прогрессом» опытные образцы сегодня успешно проходят испытания на животных.
Ведущий конструктор «Прогресса» Роман Петров назвал новый прибор «военным двигателем с медицинскими хитростями».
Основная продукция "Прогресса" используется в баллистических ракетах, в системах управления боевыми самолетами и другим оружием. Сотрудники предприятия создают чрезвычайно точные механизмы и миниатюрные электродвигатели, работают с материалами тоньше человеческого волоса, а детали размером с маковое зерно соединяют под микроскопом, используя немагнитный латунный инструмент.
Тамбовская область, Центральный федеральный округ
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