В Тамбовской области в ноябре откроют памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину

Примечательно, что в эти дни при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии в наукограде проведут I Всероссийский театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина".

Имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист родился в Козлове (Мичуринске) и всегда принимал самое активное участие в жизни региона. Он был неоднократным участником ежегодного фестиваля «Песни над Цной» в Тамбове. Артист награжден медалью «75 лет Тамбовской области». Также Владимиру Зельдину присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области», чем артист очень гордился.

- Владимир Зельдин служил для всех нас примером не только актерского мастерства, но и поражал своей экстравагантностью, аристократичностью. Был примером мудрости и доброго отношения не только к профессии, но и к окружающим. Тамбовская область любит, гордится своим замечательным земляком, настоящим патриотом своей страны, - говорит губернатор Александр Никитин.

Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии (сейчас это Центральный академический театр Российской Армии), свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Многие называли его «артистом планеты», ведь имя Владимира Зельдина как старейшего актера по праву занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-ом году жизни.