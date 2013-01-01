В Тамбовской области увеличат темпы жилищного строительства

Вопросы развития строительной отрасли обсудили на совещании в администрации области, которое провел вице-губернатор Арсен Габуев. В нем приняли участие представители банков и строительных компаний.

Развитие строительного комплекса региона является одной из основных задач, стоящих перед Тамбовской областью. Приоритетом, по-прежнему, остается строительство жилья, крупных объектов агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области.

В настоящее время на Тамбовщине строится 91 многоквартирный дом. До конца года будут сданы в эксплуатацию 39 многоэтажек. Кроме того, будет введено индивидуальное жилье, на долю которого приходится две трети от всего объема жилищного строительства. Всего же в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 842 тысячи квадратных метров жилья, или 100,3% к 2017 году. Планы на 2019 год еще больше - 845 тысяч квадратных метров.

До 2020 года за счет средств областного бюджета в регионе планируется построить и реконструировать более 80 объектов, включая дороги и учреждения социальной сферы.

В настоящее время для тамбовских строительных компаний остаются актуальными вопросы загруженности, государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов. Арсен Габуев отметил, что региональные власти окажут поддержку тамбовским строителям в решении возникающих проблем.

Строительная отрасль делает ставку на развитие. Внедрение передовых технологий и повышение доступности жилья, в том числе для граждан с различным уровнем доходов - об этом губернатор Александр Никитин говорил в своем отчете перед депутатами областной Думы в марте 2018 года. Этот курс в ближайшее время не изменится. Предприятия строительного комплекса готовы к реализации поставленных задач.