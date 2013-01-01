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В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей

Дек 10
Москва Центральный федеральный округ
В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей

В с. Большая Липовица Тамбовской области АО «Экоойл» увеличило мощности переработки подсолнечника с 370 до 750 тонн в сутки. Объём инвестиций в модернизацию производства составил 500 млн рублей.
Современное оборудование позволяет осуществлять целый ряд процессов по производству экологически чистого подсолнечного масла под контролем специальной лаборатории. За счет применяемой на предприятии технологии безотходного производства здесь также удвоили выход жмыха и подсолнечной лузги, из которой производят топливные гранулы — пеллеты.

Инвестиционный проект по модернизации предприятия будет продолжен. К 2022 году планируется увеличить объём переработки семян подсолнечника до тысячи тонн в сутки. Агрохолдинг «Экоойл» является крупнейшим производителем подсолнечного масла в Тамбовской области и крупнейшим экспортёром региона.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ



 
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