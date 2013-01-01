В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг»

Своё столетие коллектив Черняновского народного хора отметит в конце декабря. Сейчас в Тамбовском районе идёт подготовка в этой солидной дате. К юбилею в селе Черняное планируется установить бюст Марии Мордасовой, создать видеоклип о хоре и провести юбилейный концерт.

бюст Марии Мордасовой. Инициатором является региональное отделение Российского военно-исторического общества. Событие приурочено к 100 - летию местного хора.

Другим значимым событием как села Черняное, так и всей Тамбовской области станет Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей песен и частушек «Тамбовская канарейка». Фестиваль будет проведен в рамках Национального проекта "Культура" за счет средств федерального бюджета.

Организаторами выступят Тамбовский региональный общественный фонд «Возрождение православных святынь» и Научно-методический центр народного творчества и досуга.

А к 100-летию хора из села Черняное общество изготовит бюст Марии Мордасовой, которая родилась в этом селе и творческий путь начала в родном хоре

Тамбовская область продолжает реализацию национального проекта "Культура". Региональный общественный фонд "Возрождение православных святынь" получит от министерства культуры России субсидию в размере более 1,6 миллионов рублей на проект "Тамбовская канарейка".

Минкульт распределил субсидии среди некоммерческих организаций на проекты в сфере народного, музыкального, театрального и изобразительного искусства. Проект «Тамбовская канарейка» получил поддержку в направлении «музыкальное искусство, народное творчество». В рамках проекта на Тамбовщине пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Марии Мордасовой. В программе фестиваля - конкурсные выступления фольклорных ансамблей и исполнителей народных песен и частушек со всей страны.

Впервые фестиваль-конкурс имени Марии Мордасовой состоялся в селе Черняное, на родине певицы, в 1985 году. С тех пор он стал традиционным. В числе целей и задач конкурса – популяризация творческого наследия Марии Мордасовой, выявление и поддержка самобытных исполнителей народной песни, совершенствование их творческого мастерства, возрождение, сохранение и развитие традиций русского наигрыша и частушки, как составной части песенной культуры, приобщение молодого поколения к традиционной культуре родного края.

Напомним, нацпроект «Культура» включает в себя три основных направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Проект «Творческие люди» направлен на создание условий для реализации творческого потенциала нации посредством участия творческих коллективов, НКО и одаренных людей в фестивалях и конкурсах на получение грантовой поддержки, повышения квалификации работников культуры, проведения в регионах выставок федеральных музеев