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В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли

Фев 13
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли

Для поддержки местных товаропроизводителей управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области развивает новый формат розничной торговли «Магазин в магазине» или «Shop in shop». Оказывает содействие розничным продавцам в аренде части торгового пространства базового магазина.
Такой формат розничной торговли выгоден и предпринимателям, и потребителям, которые могут приобрести свежую и качественную продукцию местного производства по низкой цене в магазине «у дома».

Пионером нового формата торговли в нашем регионе стала торговая сеть «Пятерочка». В магазинах предоставляются площади местным производителям мяса и мясных полуфабрикатов. Эти торговые точки оформлены как отдельный магазин в собственном стиле.

В настоящее время региональное управление по развитию промышленности и торговли готовит дополнительный перечень тамбовской продукции, которая будет представлена в сетевых магазинах.

Планируется активно развивать все удобные для покупателей, продавцов и производителей формы торговли: нестационарная, мобильная, ярмарочная, в прикассовой зоне.



 
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