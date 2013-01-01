В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»



В Тамбовской области госкомиссия завершила испытания регионального сегмента «Системы-112», в ходе которых высокую оценку получила готовность персонала и техническая оснащенность. Проект реализован при участии компании «Ростелеком».

Цифровой провайдер подключил к единой системе 25 дежурно-диспетчерских служб и 81 объект областных экстренных оперативных служб МЧС, МВД, здравоохранения и газовой службы. Специалисты «Ростелекома» оснастили все пункты аппаратно-программными комплексами по приёму и обработке вызовов на единый номер спасения «112».

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» стало одним из важнейших ИТ-проектов для Тамбовской области в 2018 году. Стратегический партнёр – компания «Ростелеком» – выполнила работы в максимально сжатые сроки. Для Тамбовской области система «112» имеет особую социальную значимость и позволяет каждому тамбовчанину из любой точки области выйти на связь с оперативными службами. Система повысит уровень взаимодействия экстренных служб в условиях чрезвычайной ситуации и обеспечит безопасность граждан. Она успешно прошла государственные испытания и будет запущена в промышленную эксплуатацию в первой половине 2019 года», - отметил начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов.

Диспетчеры службы спасения принимают голосовые вызовы и SMS с городских и мобильных телефонов на единый номер «112» и затем передают оперативным службам полную информацию о происшествии. Среднее время ожидания ответа оператора составляет 8 секунд. Система позволяет определять местоположение позвонившего и автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось.

«Система 112» – федеральная служба обработки экстренных вызовов для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья. Создание службы – государственная задача, которая предполагает организацию единой системы оперативной связи и эффективного взаимодействия ведомств разного уровня.

Это не первый совместный проект администрации Тамбовской области и компании «Ростелеком». В октябре 2018 года губернатор Александр Никитин и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков открыли Ситуационный центр на базе администрации области. Он создан для оперативного принятия управленческих решений в кризисных ситуациях, куда в режиме реального времени поступает информация от региональных ведомств и муниципальных подсистем.