В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»



24-25 августа в селе Атманов Угол Сосновского района состоится одно из самых ожидаемых событий этого лета. Здесь в девятый раз пройдут традиционные игры «Атмановские кулачки - 2019». Масштабный праздник включает в себя состязания с соблюдением всех народных правил, зрелищные игры, танцы, хороводы и ярмарку.

Как всегда гостей и участников игр ждут разнообразные этноспортивные соревнования. На более чем 20 площадках развернутся состязания в народных забавах: клёк, чиж, иду на вы, рюхи, клюшкование, свайка, игровые поединки, бабки, игры для детей, хороводные забавы.

Гости праздника могут принять участие в курагодном гулянье «Боярское колесо», которое носит соревновательный характер: лучшие гармонисты, плясуны и плясуньи, прибасники и прибасницы, соперничая друг с другом, привлекают внимание окружающих и зазывают пуститься в пляс.

Ядром праздника является самое зрелищное событие - кулачный бой стенка-на-стенку по народным правилам. По неизменной традиции кулачки начинают дети, затем их сменяют подростки, и в завершении праздника бьются взрослые бойцы.

Также в рамках игр пройдет турнир мировой серии «Etnosport Cheallenge». На нем четырём российским силачам будут противостоять богатыри команды мира из Польши, Литвы, Армении и Белоруссии. Атлеты сразятся в пяти силовых упражнениях.

Традиционно будет работать Атмановская ярмарка, на которой можно приобрести ремесленные изделия, сувениры и попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Напомним, «Атмановские кулачки» - единственные сохранившиеся традиционные игры русского народа, которые проводятся каждый год в месте их исконного бытования на престольный праздник села - Успение Пресвятой Богородицы. «Атмановские кулачки» стали первыми играми, внесенными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Сегодня в Атманов угол едут любители русских забав со всей страны. С каждым годом «Атмановскими кулачками» все больше интересуется мировая спортивная и этнографическая общественность.

- В настоящее время Тамбовщина является единственной территорией в России, где не прервалась традиция русского кулачного боя. Можно с уверенностью говорить, что «Атмановские кулачки» стали одним из центров событийного туризма Тамбовской области. Данное событие всегда привлекает внимание не только тамбовчан, но и туристов со всей России, - отмечает губернатор Александр Никитин.

Каждый год это событие завоевывает новые награды в области культуры и туризма. В прошлом году «Атмановские кулачки» заняли первое место в номинации «Лучшее этно-культурное туристическое событие» Национальной туристической премии Russian Event Awards.

Уже в эти выходные в селе Атманов Угол вновь ждут туристов из разных уголков страны. Остановиться можно будет как в палаточном лагере, так и у местных жителей. Подробнее о том, как принять участие, как добраться на праздник и где разместиться, можно узнать на официальном сайте проекта.