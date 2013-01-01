В Тамбовской области проект «Народная инициатива» помог реализовать более двух тысяч проектов



Губернаторский проект «Народная инициатива» - один из самых успешных на Тамбовщине. За годы его реализации удалось снять с повестки массу вопросов. В рамках проекта благоустроены дворы, парки и скверы, решены проблемы с водоснабжением и освещением, отремонтированные дороги.

- Когда жители непосредственно участвуют в процессе реализации какого-либо проекта, отношение их меняется — появляется ответственность и бережное отношение. Граждане подходят к решению вопроса серьёзно и не редко участвуют и в софинансировании своих идей, - рассказал заместитель директора департамента государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции, начальник управления по развитию территорий Вячеслав Герасимчук.

Всего с 2015 по 2018 годы на реализацию «Народной инициативы» из областного бюджета было выделено 500 миллионов 500 тысяч рублей, в результате чего реализован 2231 проект. Распределение средств осуществляется по утвержденной методике в зависимости от численности населения городского округа, сельского или городского поселения.

В 2018 году в опросах по определению проектов «Народная инициатива» приняли участие больше 193 тысяч граждан. Было реализовано 533 проекта, из которых наибольшее число касалось водоснабжения и водоотведения (87 проектов), ремонта автомобильных дорог (175 проектов), уличного освещения (58 проектов), установки детских игровых площадок (53 проекта). Данные направления остаются приоритетными из года в год.

В 2019 году на реализацию «Народной инициативы» из бюджета области будет выделено 125 миллионов 153 тысячи рублей.

Проект «Народная инициатива» стал показателем того, что при активном участии общественности, жителей области многие социально значимые, наболевшие проблемы можно эффективно решать в кратчайшие сроки и без лишнего административного вмешательства, как со стороны местных, так и региональных органов власти.